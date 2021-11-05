Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля

Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики Казахстан не подтвердили заявление украинских властей о том, что Россия остановила транзит угля в Незалежную. По словам представителей Мининдустрии государства, накладки случились из-за "перегруженности инфраструктуры".

"Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", — пояснил пресс-секретарь МИИР Мадияр Уакпаев РИА Новости.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в остановке транзита твёрдого топлива, который шёл из Казахстана в Незалежную. Как заявил Герус, Москва запретила поставки энергетического угля на весь ноябрь.

Ранее Россия отказала Украине в поставках своего топлива. Речь шла об экспорте угля и электричества. В Минэкономразвития информацию подтвердили и уточнили, что такие меры связаны с повышенным спросом на ресурсы внутри страны.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении украинских депутатов о миллиардах кубометров "тайного" газа. По мнению парламентариев, голубое топливо в Незалежной есть не только чтобы покрыть собственные потребности, но и на продажу.

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