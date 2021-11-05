США могут вывести своих военных из Польши

В Вашингтоне впервые заговорили о возможности вывода американских войск из Польши в ответ на "участившиеся нарушения принципов демократии и верховенства закона".

Об этом со ссылкой на Хизер Конли, главу German Marshall Fund, одного из самых влиятельных аналитических центров США, пишет польское издание Rzeczpospolita.

"Вывод войск из Польши ещё не является окончательным решением Белого дома. Но это может очень быстро случиться, если Варшава не прислушается к требованиям Америки и Евросоюза восстановить функционирование верховенства закона и прекратить подрывать таким образом основы демократии".

В чём профит для США?

По словам Хизер Конли, "продвижение демократии — мощное оружие Америки", позволяющее "побеждать в противостоянии с Китаем".

"Всё больше людей в Вашингтоне склоняется к тому, что, возможно, союз с Польшей стоит того, чтобы принести его в жертву на алтарь такой титанической борьбы", — цитирует издание слова американского аналитика.

Есть ещё одна выгода

"Ограничение численности американских войск в Польше могло бы стать частью более широкого соглашения, которое Байден мог бы заключить с Владимиром Путиным. Американский президент хочет освободиться от проблем с Москвой, чтобы сосредоточиться на Китае. Первый шаг он сделал, отказавшись блокировать "Северный поток-2". Вывод войск из Польши вполне может стать вторым", — сказала польским журналистам глава German Marshall Fund.

Чем это решение было бы чревато для Польши

По мнению авторов материала, уход американских солдат из Польши стал бы крахом нынешней внешней политики партии, поскольку Ярослав Качиньский делает ставку на "удержание Байдена" и надеется, что нынешние политические отношения с Америкой не повлияют на военное присутствие США в стране.

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