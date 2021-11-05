О провалах в памяти у Саакашвили заявил его адвокат: "Всё из-за голодовки"

У Михаила Саакашвили появились провалы в памяти из-за голодовки, заявил адвокат политика Ника Гварамия. По словам законного представителя экс-президента, он не помнит имена даже близких друзей, а самого Гварамия узнаёт с трудом.

Несмотря на это, Саакашвили продолжает отказываться от осмотра врачей и требует независимую комиссию.

"Он всё ещё помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых из его друзей", — цитирует адвоката грузинский телеканал Mtavari Arkhi.

Адвокат подчеркнул, что экс-президент Грузии не доверяет "назначенным" врачам и считает, что они "контролируются" властью.

Сегодня пошёл 36-ой день голодовки Михаила Саакашвили.

Ранее Pravda.Ru писала о критическом состоянии здоровья политика. За время длительной голодовки экс-лидер Грузии потерял 20 килограммов. Саакашвили задержали 1 октября и направили в тюрьму города Рустави. Арестанта перевели в камеру-одиночку, но коллегия врачей настаивала на госпитализации в тюремный лазарет.

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