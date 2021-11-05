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Марк Милли: мир теряет стабильность из-за противостояния США, КНР и РФ

Мир

Генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, в своём выступлении на Форуме по безопасности в Вашингтоне, обозначил основные стратегические мировые вызовы.

Марк Милли: мир теряет стабильность из-за противостояния США, КНР и РФ

Тезисы его выступления опубликованы на сайте Госдепа США.

По словам генерала, сегодня мир "становится более стратегически нестабильным, чем в прошлые 40-70 лет". Международная ситуация отмечается противостоянием США, России и Китая, которая в разы сложнее, чем "биполярная" Холодная война США и СССР.

"Теперь США, Россия, Китай, а также их союзники и партнёры должны очень осторожно и сознательно взаимодействовать, необходима также координируемая коммуникация между крупными силами трёхполярного противостояния", — сказал Мили.

Он особо отметил, что Китай стремится бросить вызов Соединённым Штатам "по всем пунктам мировой повестки":

"Они очень ясно дали это понять. У них есть китайская мечта, и они хотят бросить вызов либеральному порядку, основанному на правилах, которые вступили в силу в 1945 году, в конце Второй мировой войны. Они хотят его пересмотреть. Итак, у нас есть … страна, которая становится необычайно могущественной, которая хочет пересмотреть международный порядок в своих интересах. Это будет настоящей проблемой в ближайшие 10-20 лет, [и это] будет действительно значительным.

И если мы, вооружённые силы Соединённых Штатов, сами не внесём фундаментальных изменений в ближайшие 10-20 лет, мы окажемся не на той стороне конфликта".

Другие заботы военных Америки

Кроме противостояния "великих стран", среди современных вызовов Милли отметил длительный вызов терроризма и региональных конфликтов.

"С одной стороны, есть вопросы с Китаем или Россией, но также есть меньшие региональные вызовы, например с Северной Кореей и Ираном. Также есть терроризм, и мы имеем разные способности в запасе, чтобы одновременно отвечать на эти вызовы", — констатировал Милли.

Он предупредил, что терроризм, вероятно, никогда не будет ликвидирован, но он должен быть "снижен до небольшого, управляемого уровня":

"Это займет значительное количество времени. Мы будем разбираться с этим еще долго", — сказал он.

Среди новых сфер противостояния Милли отметил ещё киберпространство и космос, где "нужно еще много чего сделать".

"Сегодня в космосе существуют значительные возможности, от которых полностью зависят наша экономика, страна и вооружённые силы. Космос — это новая область большего конфликта. Мы не хотим конфликтов в космосе. Поэтому должны сохранять своё лидерство там".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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