Главу Еврокомиссии обвинили в "экологическом грехе"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за то, что в июне воспользовалась частным самолетом, чтобы пролететь примерно 50 км от Вены до столицы Словакии Братиславы.

19-минутный полёт назвал "экологическим грехом" Майкл Ягер, генеральный секретарь Ассоциации налогоплательщиков Европы.

"Это стоило больших денег налогоплательщиков, много времени на поездки в аэропорты и обратно, и, главное, нанёс ущерб экологии в то время, когда страны все больше обеспокоены изменением климата.", — сказал Ягер в интервью газете Bild.

Критика еврочиновника прозвучала во время крупной конференции ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, где более 100 стран обязались сократить выбросы метана.

"Путешествие по воздуху производит больше выбросов CO2 на одного пассажира, чем путешествие на поезде, автобусе или автомобиле, — заявила вслед за Ягером немецкий депутат Яна Шимке. — Фон дер Ляйен, которая настаивала на том, чтобы сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году, должна служить примером борьбы с изменением климата. В противном случае, доверие к не падает".

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