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Штаты продадут саудитам ракеты "воздух - воздух" на $650 млн

Мир

Госдеп США одобрил просьбу Саудовской Аравии о покупке ракет класса "воздух-воздух" и соответствующего оборудования на сумму до $650 млн у компании Raytheon, в которой раньше работал нынешний министр обороны Ллойд Остин.

Штаты продадут саудитам ракеты "воздух - воздух" на 0 млн

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) сообщило Конгрессу, как того требует закон, что предлагаемая продажа "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США”, "помогая повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для политического и экономического прогресса на Ближнем Востоке”.

Госдепартамент также намекнул, что ракеты будут использованы против беспилотных летательных аппаратов, которые повстанцы-хуситы применяли "с большим эффектом" против коалиции во главе с Саудовской Аравией, вторгшейся в Йемен в 2015 году.

  • Эр-Рияд запросил закупку 280 современных ракет средней дальности класса "Воздух-воздух" и 596 железнодорожных пусковых установок LAU-128 (MRL), вспомогательного оборудования, запасных частей, а также технической и материально-технической поддержки.
  • Общая сметная стоимость контракта составляет $650 млн.

Решение Госдепа об одобрении сделки последовало после резонансного заявления экс-начальника разведки Саудовской Аравии Турки аль-Фейсала о том, что "неудачи США на Ближнем Востоке" вызвали в государствах Персидского залива "сомнения" и "могут стать началом провала США как великой державы". Простое это совпадение или нет, пока непонятно.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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