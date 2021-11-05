Штаты продадут саудитам ракеты "воздух - воздух" на $650 млн

Госдеп США одобрил просьбу Саудовской Аравии о покупке ракет класса "воздух-воздух" и соответствующего оборудования на сумму до $650 млн у компании Raytheon, в которой раньше работал нынешний министр обороны Ллойд Остин.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) сообщило Конгрессу, как того требует закон, что предлагаемая продажа "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США”, "помогая повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для политического и экономического прогресса на Ближнем Востоке”.

Госдепартамент также намекнул, что ракеты будут использованы против беспилотных летательных аппаратов, которые повстанцы-хуситы применяли "с большим эффектом" против коалиции во главе с Саудовской Аравией, вторгшейся в Йемен в 2015 году.

Эр-Рияд запросил закупку 280 современных ракет средней дальности класса "Воздух-воздух" и 596 железнодорожных пусковых установок LAU-128 (MRL), вспомогательного оборудования, запасных частей, а также технической и материально-технической поддержки.

Общая сметная стоимость контракта составляет $650 млн.

Решение Госдепа об одобрении сделки последовало после резонансного заявления экс-начальника разведки Саудовской Аравии Турки аль-Фейсала о том, что "неудачи США на Ближнем Востоке" вызвали в государствах Персидского залива "сомнения" и "могут стать началом провала США как великой державы". Простое это совпадение или нет, пока непонятно.