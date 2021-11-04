НАТО потребовало вывода российских войск из Приднестровья

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс настаивает на выводе российских войск с территории Молдавии.

В июне 2018 года Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья. 64 страны одобрили соответствующую резолюцию, 14 не поддержали документ, ещё 83 страны воздержались. Президент Молдавии Майя Санду не раз просила Россию вывести своих военных, которые охраняют склады с боеприпасами в Приднестровье.

Джоанэ обвинил Россию в опасной военной риторике и пропаганде. Кроме того, страна якобы ведёт себя агрессивно и оказывает давление на Молдавию, Грузию и Украину, добавил заместитель генсека НАТО.

Больше половины жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Территория пыталась выйти из Молдавии ещё во времена Советского Союза, поскольку опасалась, что Молдавия войдёт в состав Румынии. В 1992 году Кишинёв перестал контролировать Приднестровье.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.