Лукашенко: референдум по конституции Белоруссии пройдёт в феврале

Референдум по конституции Белоруссии пройдёт в феврале следующего года. Об этом официально заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лидер назвал сроки проведения референдума во время своего выступления на Высшем государственном совете Союзного государства Белоруссии и России.

"В России совсем недавно была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь, готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале", — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что РФ и Белоруссия готовы совершенствовать процессы внутри своих стран и предпринимают для этого целенаправленные действия.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике проведут референдум по изменениям в Конституцию. По его мнению, важно показать гражданам, что смысл нововведений не в узурпировании власти.

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