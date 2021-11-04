Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск планируют усилить региональную группировку войск, которая "является надёжным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства".

Белорусский лидер признался, что они с президентом РФ Владимиром Путиным не прячут намерения по усилению этой группировки в будущем.

Заявление прозвучало на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.

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