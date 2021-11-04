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В Госдуме отреагировали на внесение Галкина в чёрный список Минкульта Украины

Мир

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам, назвал внесение артиста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, абсурдными и глупыми персональными санкциями.

В Госдуме отреагировали на внесение Галкина в чёрный список Минкульта Украины

Слуцкий в своём Тelegram-канале заявил, что подобные действия — это проявление вульгарной цензуры.

"Здесь возникает много вопросов. К примеру, что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты", — написал депутат.

Он также напомнил, что российского юмориста Галкина можно назвать недавним коллегой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Слуцкий прокомментировал санкции против России, введённые украинским лидером. Он назвал их бессмысленными и сравнил с театральным действием. По мнению депутата, принятые решения Зеленского — это средства политического пиара, которые в Киеве считают приемлемыми.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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