ВОЗ: к февралю в Европе от COVID-19 умрут полмиллиона человек

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что более 500 тысяч жителей Европы могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года.

По словам Клюге, этот прогноз может сбыться, если люди не будут вакцинироваться и соблюдать ограничения.

"В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше", — цитирует РИА Новости главу европейского отделения ВОЗ.

Если всё останется по-прежнему, то к февралю следующего года количество жертв коронавируса может достигнуть 500 тысяч человек, а 43 страны европейского региона будут испытывать дефицит коек в медучреждениях, отметил Клюге. Он убеждён, что если 95% населения будут носить медицинские маски, то спасти удастся от 188 тысяч до полумиллиона человек из тех, которые могли умереть от коронавируса к февралю 2022 года.

Ситуация в Европе вызывает беспокойство ВОЗ, поскольку за последние несколько недель в 57 странах Европы уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 55%. Организация одобрила решение 23 государств об ужесточении ограничительных мер, направленных на препятствование распространению вируса. Однако семь стран решили снять ограничения.

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