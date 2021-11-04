Вице-спикер Верховной рады заявил, что Леросу грозит отстранение

Александр Корниеко, первый вице-спикер парламента, рассказал, что депутата Гео Лероса могут отстранить от заседаний на некоторое время за то, что он показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Корниеко объяснил, что в регламенте указаны дисциплинарные взыскания за оскорбление словами, жестами. Он уверен, что по данному инциденту придётся обратиться в регламентный комитет для принятия объективного решения.

"Мы не можем за такое лишать зарплаты или забирать мандат, но можем отстранять от пяти пленарных заседаний", — передаёт Страна.UA слова Корниенко.

Он также выразил своё мнение, сказав, что Лерос этого заслуживает.

Ранее стало известно, что Лерос раскритиковал Зеленского на заседании Верховной рады и показал ему средний палец. Депутат уточнил, что жест предназначался не только украинскому лидеру, но и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

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