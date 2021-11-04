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В Госдуме рассказали, как Украина может выжить

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Украине следует думать не о том, как действовать в случае вооружённого конфликта, а о том, как реализовать Минские договорённости. Кроме того, Киеву стоит как можно скорее начать восстановление отношений с Россией. Такое мнение выразил Адальби Шхагошев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в интервью РИА Новости.

В Госдуме рассказали, как Украина может выжить

Ранее стало известно, что пресс-секретарь украинского президента Алексей Арестович рассказал, что у Киева уже есть планы широкомасштабных военных действий против России в случае конфликта с ней, которые были разработаны при содействии иностранных партнёров Украины.

Адальби Шхагошев дал комментарий по поводу этого заявления Арестовича.

"Касательно всех этих планов, они должны строить другой план, который будет способствовать реализации Минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны".

Российский депутат иронично заявил, что РФ "не за что отвечать", и в интересах самой Украины быстрее начать восстановление отношений с Россией. Помимо этого, он посоветовал Украине "собирать по крупинкам здравомыслящих политиков".

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Новый этап российско-украинских отношений? | По ту сторону неопределенности | Выпуск 1
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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