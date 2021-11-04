СБУ обвинила спецслужбы РФ в кибератаках на госорганы Украины

К кибератакам на госорганы Украины, фиксируемым с 2014 года, причастны спецслужбы РФ, сообщила СБУ.

Согласно информации ведомства, специалисты СБУ установили, что более 5 тысяч кибератак на украинские государственные органы и инфраструктурные объекты совершили хакеры группировки Armagedon. Сообщвется, что они пытались "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем.

Согласно имеющейся у СБУ информации, эта группировка является спецпроектом российского ФСБ. Сообщается, что действия хакеров координируются 18-м Центром Федеральной службы безопасности.

В СБУ заявили об установлении личностей участников хакерской группировки.

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить неопровержимые доказательства их причастности к атакам", — говорится в сообщении.

В настоящее время пятерым предполагаемым хакерам объявлено о подозрении по статье "Государственная измена" УК Украины.

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