Экс-глава НАТО: Путин ожидал приглашения России в альянс

Президент РФ Владимир Путин в начале своего пребывания на этом посту ожидал, что Россию позовут в НАТО, сообщил экс-глава альянса Джордж Робертсон.

По его словам, вопрос вступления РФ в НАТО был затронут в ходе их первой встречи с российским президентом.

"Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — цитирует Робертсона РИА Новости.

По словам экс-главы альянса, он пояснил, что в НАТО не приглашают, желающим вступить туда странам надо подать заявку.

В ответ на это Путин заявил, что Россия отличается от других стран.

"Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — привёл слова президента Робертсон.

Он предположил, что отношение российского президента к НАТО поменялось после «оранжевой революции" на Украине, произошедшей, по мнению Путина, при вмешательстве альянса, а также из-за его расширения в восточном направлении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти РФ никогда не питали иллюзий по поводу НАТО. По словам представителя Кремля, альянс создали для конфронтации, а не для мира.

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