В Германии назвали причины, по которым СП-2 не запустится до конца года

Руководитель энергетического комитета парламента Германии Клаус Эрнст заявил, что Федеральное министерство экономики не обнаружило опасности в российско-немецком проекте "Северный поток-2" для поставок в ФРГ и ЕС. Однако старт работы трубопровода вряд ли пройдёт до Нового года.

Как объяснил Эрнст, сотрудники Федерального сетевого агентства в Германии могут анализировать сертификацию магистрального газопровода до 2022 года. Также после данной процедуры Еврокомиссия должна принять решение об эксплуатации трубопровода в течение четырёх месяцев, добавил глава комитета.

"Кроме того, проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, ещё более проблематична. Поскольку у СП-2, к сожалению, много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую", — отметил депутат "Альтернативы для Германии" Ян Нольте в беседе с "Известиями".

Ранее журналист Анджей Кублик рассказал о незаинтересованности России в проекте "Северный поток-2", поскольку страна уменьшает объёмы транзита голубого топлива в Европу. По словам публициста, Германия напрасно не замечает опасность газопровода и не обращает внимание на тезисы польской нефтегазовой корпорации PGNiG.

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