Невероятно, но факт: на Украине возбуждено и расследуется дело против ярых националисток Ларисы Ницой и Ирины Фарион. Они пойдут под суд за разжигание межнациональной розни.
Об этом со ссылкой на нацполицию Украины сообщает издание "Украiнскi Новини":
Полиция расследует уголовное производство по факту высказываний детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион в адрес украинских спортсменов и Национальной сборной Украины по футболу.
Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Причём полиция начала расследование на основании решения суда.
А инициатором стал адвокат из Харькова Денис Ярославский, который, собственно, и написал заявление на дам-националисток, осыпавших оскорблениями украинских спортсменов "за дикое поведение":
"Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему".
Причём досталось от воинствующих мадам и языковому омбудсмену и министру молодёжи и спорта, который "не обеспечил соблюдения государственной языковой политики и допустил этот позор".
Денис Ярославский рассказал изданию, что полиция пыталась спустить всё на тормозах. И только после этого он пошёл с иском в суд, чтобы наказать "двух старших ведьм политшабаша".
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