Националистки Ницой и Фарион "за базар ответят" в суде

Невероятно, но факт: на Украине возбуждено и расследуется дело против ярых националисток Ларисы Ницой и Ирины Фарион. Они пойдут под суд за разжигание межнациональной розни.

Об этом со ссылкой на нацполицию Украины сообщает издание "Украiнскi Новини":

Полиция расследует уголовное производство по факту высказываний детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион в адрес украинских спортсменов и Национальной сборной Украины по футболу. Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Причём полиция начала расследование на основании решения суда.

А инициатором стал адвокат из Харькова Денис Ярославский, который, собственно, и написал заявление на дам-националисток, осыпавших оскорблениями украинских спортсменов "за дикое поведение":

Фарион назвала легкоатлетку Ярославу Магучих "аморальным и диким биологическим мусором" за фото с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.

Ницой обрушилась с оскорблениями на украинскую сборную по футболу за невключение в плейлист украинских песен, обозвав футболистов "конченими московитами".

Отдельно от детской писательницы досталось Артёму Довбику, забившему решающий гол в игре со шведами на Евро-2020, за пресс-конференцию на русском языке

Позже Ницой устроила скандал в Сети, назвав "московитом" автора победного гола на матче Швеция — Украина в 1/8 финала Артёма Довбика за то, что он говорил на пресс-конференции на русском языке:

"Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему".

Причём досталось от воинствующих мадам и языковому омбудсмену и министру молодёжи и спорта, который "не обеспечил соблюдения государственной языковой политики и допустил этот позор".

Денис Ярославский рассказал изданию, что полиция пыталась спустить всё на тормозах. И только после этого он пошёл с иском в суд, чтобы наказать "двух старших ведьм политшабаша".

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