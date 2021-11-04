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Эр-Рияд предупреждает Америку: доверие к США в Персидском заливе ослабевает

Мир

Экс-начальник разведки Саудовской Аравии и экс-посол в США заявил, что военные и политические неудачи США на Ближнем Востоке вызвали в государствах Персидского залива "стратегическую путаницу в отношении приверженности администрации Байдена региону".

Эр-Рияд предупреждает Америку: доверие к США в Персидском заливе ослабевает

"Две неудачные военные кампании поставили под сомнение влияние Вашингтона, — заявил Турки аль-Фейсал, имея в виду "хаотичный вывод американских войск из Афганистана" после захвата власти талибами* в августе и запланированный вывод боевых сил из Ирака.

Отметив, что отношения между США и государствами Персидского залива "необходимы для мира и стабильности в регионе”, аль-Фейсал посоветовал президенту США Джо Байдену "тщательно взвесить проблемы, прежде чем предпринимать какие-либо шаги".

"Этот неудачный опыт в Афганистане и, я бы сказал, полунеудачный опыт в Ираке могут стать началом провала или поражения США как великой державы и крупнейшего военного альянса — НАТО, как доминирующей силы на протяжении последних семи десятилетий, что в свою очередь приведёт к увеличению конфликтов и кризисов”, — сказал бывший посол.

Он также выразил опасения, что "оставленные запасы оружия и военной техники могут в конечном итоге быть использованы против Эр-Рияда".

Предыстория заявления бывшего шефа разведки

Это заявление бывшего начальника разведки Саудовской Аравии стало продолжением высказанного им ранее мнения об усилении напряжения в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона, основанного на планах вывести развёрнутые в 2019 году Штатами батареи ракетной артиллерии Patriot в королевстве после нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии:

"В то время как страна предпочла бы помощь США, Эль-Рияд будет искать другую поддержку для укрепления своей защиты от ракетных и беспилотных атак Ирана и боевиков-хуситов".

Напомним, в феврале Байден прекратил поддержку США "наступательных операций Саудовской Аравии в Йемене" и приостановил многомиллионную сделку по продаже королевству оружия. Это соответствовало его предвыборному обещанию в 2019 году превратить давнего союзника США в "изгоя” после жестокого убийства в 2018 году обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги.

Однако президент, похоже, отказался от этого обещания в сентябре после того, как Госдепартамент США подписал новый военный контракт на $500 млн с Саудовской Аравией, который позволит её военным поддерживать свой парк вертолётов Apache и Blackhawk.

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Саудовская Аравия стала лакмусом для США
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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