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Пить воду из-под крана в Америке – всё равно, что пить коктейль из химикатов

Мир

"Вся водопроводная вода по всей территории США напичкана химическими загрязнителями и даже радиоактивными материалами. Ситуация осложняется устаревшими стандартами безопасности".

Пить воду из-под крана в Америке – всё равно, что пить коктейль из химикатов

Тревогу по поводу качества воды в Америке забила Рабочая группа по охране окружающей среды (EWG), некоммерческой организации, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия, которая с 2014 года ведет базу данных о загрязнителях питьевой воды по всей стране.

"Опасные химические вещества, включая пестициды и радиоактивные материалы, часто обнаруживаются в питьевой воде на потенциально небезопасных уровнях, особенно в общинах с низким уровнем дохода и недостаточным уровнем обслуживания, — говорится в опубликованном пресс-релизе. — Когда некоторые американцы пьют стакан воды из-под крана, они потенциально получают дозу промышленных или сельскохозяйственных загрязняющих веществ. Это грозит раком, повреждением мозга и нервной системы, проблемами с фертильностью, нарушением гормонального фона и другими вредными последствиями для здоровья”.

Каких "добавок" больше всего в воде из крана

В ходе проведённого комплексного анализа воды "в кранах американцев" было выявлено более 50 загрязнителей, основные из которых — перфторалкильные и полифторалкильные вещества. Этот класс веществ, обычно называемый "вечными химикатами", из-за их стабильности и медленного процесса распада широко используется во многих отраслях промышленности.

"Это говорит о том, что у нас нет достаточно строгих правил для защиты питьевой воды, и процесс регулирования идет слишком медленно”, — сказала старший научный сотрудник EWG Таша Штойбер.

Второй "по количеству" загрязнитель — нитраты. Их с водой регулярно "получают" около 60 миллионов человек.

По данным EWG, еще одной нерешенной проблемой, с которой сталкивается водоснабжение США, является использование устаревших, токсичных свинцовых труб в линиях обслуживания.

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8 признаков, что вашу воду из-под крана пить просто опасно
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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