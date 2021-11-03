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Daily Mail рассказала, как Зеленский преследовал Байдена в Глазго

Мир

Британское издание Daily Mail рассказало о том, что президент Украины Владимир Зеленский фактически загнал в угол своего американского коллегу Джо Байдена. Так хотел переговорить с президентом США.

Daily Mail рассказала, как Зеленский преследовал Байдена в Глазго

В Офисе президента Украины сообщали о многочисленных встречах Зеленского с мировыми лидерами на конференции по климату, которая проходит в шотландском городе Глазго. И теперь становятся известны некоторые нюансы этих встреч.

По данным Daily Mail, в опубликованном расписании Джо Байдена встреча с Владимиром Зеленским не значилась. А Белый дом по результатам переговоров не публиковал сообщений.

"Украинскому лидеру удалось загнать президента США в угол во время приема в галерее Глазго. Зеленский воспользовался шансом во время приема, организованного принцем Чарльзом, после завершения первого дня саммита", — сообщает британское издание.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, многие встречи и в самом деле были спонтанными.

"Это все происходило в очень живом, динамичном режиме. Заходишь в зал — натыкаешься на президента Европейского Совета. Сели, поговорили. Тут — раз — канцлер Германии сидит, тоже сели, проговорили. Или сидишь и к тебе подходит генеральный секретарь к НАТО", — сообщил глава МИД Украины.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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