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Захарова: Россия выполняет обязательства по климату, в отличие от США

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинение, озвученное Джо Байденом, в недостаточном внимании России и её президента Владимира Путина к проблемам климата.

Захарова: Россия выполняет обязательства по климату, в отличие от США

Она заявила, что Российская Федерация выполняет в полной мере свои обязательства по сохранению климата, в отличие от США.

"РФ, в отличие от американских партнеров, активно и, подчеркиваю, последовательно выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение", — передаёт ТАСС слова Захаровой.

По её мнению, высказывание американского лидера звучит особенно странно, если брать во внимание хаотичную политику Вашингтона в этом направлении. В подтверждение своих слов она добавила, что США сперва настаивали на заключении соглашения по климату, а потом выходили из него.

Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов отреагировал на замечание Джо Байдена о том, что в России "горит тундра", и призвал США "не ёрничать". Он напомнил, что в Америке пожары были осенью.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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