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В ДНР связали новые назначения на Украине с подготовкой к боевым действиям

Мир

Председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский прокомментировал новые назначения на главные посты на Украине.

В ДНР связали новые назначения на Украине с подготовкой к боевым действиям

По словам депутата, украинские власти планируют военные действия по отношению к неподконтрольным Киеву территориям. Таким образом президент Владимир Зеленский разочаровывает граждан, которые рассчитывали на мир в ДНР и ЛНР, отметил Бердичевский. Вместе с этим людей, которые заняли ключевые должности в стране, он назвал "одиозными личностями".

"Ярош (новый советник главнокомандующего ВСУ — Прим. ред.) показал себя и во время майдана, и во время войны, "Правый сектор"* — преступная организация, которая по большей части виновна в том, что замазаны были кровью украинцы. Они спровоцировали бойню", — сказал Бердичевский в разговоре с Донецким агентством новостей.

Также политик оценил вероятное назначение на пост главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Как подчеркнул Бердичевский, данный кандидат ненавидит русских и считает Донбасс биомусором.

Во вторник, 2 ноября, бывший руководитель праворадикальной националистической организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ.

* запрещённая на территории РФ экстремистская организация.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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