Депутат Госдумы: США не следует ёрничать, пожары в Америке были и будут.

Депутат Госдумы Николай Харитонов отреагировал на замечание американского лидера Джо Байдена о том, что в России "горит тундра", и призвал США "не ёрничать", ведь пожары у них были и ещё будут.

Байден на пресс-конференции заявил, что в России большие проблемы с климатом, и горит тундра, но президент РФ Владимир Путин не приехал на саммит, где обсуждались проблемы изменения климатических условий.

"В Америке пожары были осенью и ещё будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ёрничать не надо, что горит", — передаёт РИА Новости слова Харитонов.

Депутат также добавил, что власти внутри страны знают, что делать для решения существующих проблем.

Путин выступил на саммите G20 по видеосвязи и рассказал, что последствия глобального потепления сказываются на России. Он перечислил их и предложил несколько решений по проблеме сохранения климата.

Ранее Pravda.Ru сообщила о пожаре в Калифорнии, который породил огромные жертвы и многочисленные разрушения. Его причина была установлена.

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