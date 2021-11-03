В США из-за напряжённой ситуации в вооружённых силах смягчили меры вакцинации

Администрация американского президента Джозефа Байдена ослабила меры по отношению к антипрививочникам, которые работают в вооружённых силах страны.

Глава Минобороны США Ллойд Остин летом этого года потребовал, чтобы все солдаты и гражданские специалисты армии привились против коронавирусной инфекции. Политик рассчитывал, что до определённых сроков сотрудники вакцинируются или предоставят медицинский отвод, в противном случае им пришлось бы уволиться. Однако сейчас из-за страха потерять новобранцев власти решили изменить подход.

"Число служащих, отказывающихся вакцинироваться, невелико, но в условиях нынешней напряжённой ситуации на рынке труда с его уязвимыми цепочками поставок потеря даже десятка квалифицированных специалистов чревата серьёзными нарушениями", — отметил военный эксперт Марк Кансиан, слова которого приводит Stars and Stripes.

Из-за распоряжения администрации Байдена антипрививочники могут не бояться скорейшего увольнения, подчеркнули в издании.

Ранее научные журналисты BMJ заявили, что испытания препарата Pfizer в Америке проводились с нарушениями.

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