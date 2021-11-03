Экс-депутат украинской Рады Евгений Мураев уверен: ситуация в стране сегодня "один-в-один" схожа с предмайданной в 2014 году. И не видит этого только президент Зеленский.
Своим мнением политик поделился в эфире принадлежащего ему ТК "НАШ", заявив, что действующий глава Украины повторяет ошибки Виктора Януковича и "делает всё, чтобы повторить его судьбу".
При этом, заявляет экс-нардеп, когда ситуация подойдёт к "определённой черте", "Зеленский тоже поведёт себя, как трус".
"Все решения он (Зеленский) принимает без просчёта последствий. На это него не хватает мозгов", — припечатал владелец канала.
И, под занавес своей обличительной речи Мураев обратился к самому Зеленскому:
"Владимир Александрович, мы от Вас устали. Устали от ваших тупых и вредоносных для страны решений. Мы хотим жить в нормальной стране. А Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо — новый кризис может привести к разделу страны между соседями".
К слову, экс-нардеп не первый, кто предрекает Зеленскому судьбу Януковича:
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