SANA: Израиль обстрелял пригород Дамаска ракетами

Район на окраине столицы Сирии Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны армии Израиля.

Сообщение распространило сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Нападение произошло рано утром в среду. Несколько ракет были выпущены с израильской территории и попали в район недалеко от населённого пункта Закия, расположенного на окраине Дамаска", — говорится в сообщении.

По данным агентства, ракетный удар достиг целей и привел к "определённым материальным потерям".

Сообщений об убитых или раненых в результате нападения не поступало.