Район на окраине столицы Сирии Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны армии Израиля.
Сообщение распространило сирийское государственное информационное агентство SANA.
"Нападение произошло рано утром в среду. Несколько ракет были выпущены с израильской территории и попали в район недалеко от населённого пункта Закия, расположенного на окраине Дамаска", — говорится в сообщении.
По данным агентства, ракетный удар достиг целей и привел к "определённым материальным потерям".
Сообщений об убитых или раненых в результате нападения не поступало.
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