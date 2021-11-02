Хаос, бардак, коррупция - латвийский политолог о ситуации в стране

На фоне патовой ситуации с коронавирусом в Латвии, когда больницы переполнены, медикаментов не хватает, а принятое решение о мобилизации медиков так и не вступило в силу власти, как ранее рассказывала Pravda.Ru назначили чуть ли не главными ответственными русскоязычных жителей своей страны.

У многих возникает резонный вопрос: а как же европейская солидарность? Почему "старшие братья" не помогают прибалтийской стране? Или всё же помогают? Деньги дают или как-то по-другому?

"Аргументы Недели" попытались прояснить ситуацию у латвийского политолога Яниса Григалиса.

По его словам, всё происходящее в Латвии, очень похоже на то, что "у определенных людей есть интерес". И "сидят" эти люди в Министерстве здравоохранения и Думе Риги.

"ЕС на борьбу с COVID выделил огромные деньги. Ещё в прошлом году латвийские чиновники громко этому радовались. Часть вложили в строительство, часть — на доплаты для медиков в "зонах риска" и семейным врачам. Но вот куда остальные деньги делись — вопрос", — сказал изданию политолог.

Григалис считает, что "бардак и коррупция" в латвийском Минздраве продлится до тех пор, пока его не возглавит военный человек.

"Профессиональный военный, который служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. А в качестве консультантов и советчиков у него — профессиональные медики. Только тогда был бы порядок".

Собеседник издания добавил, что перемен Латвии ждать раньше, чем через год, не приходится — только на выборы надежда.

"Думаю, что после выборов будут серьезные перемены: нынешние министры, например, глава МВД, руководитель министерства социального обеспечения, уйдут. "Националы", конечно, останутся — всегда остаются, но будут и новые имена".

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