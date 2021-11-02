EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России появились новые правила о секретности и гостайне
В аэропорту Нижнего Новгорода остаются 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета
Мясников разнёс доводы противников вакцинации
В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код
В Свердловской области непривитых переведут на удаленку
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Белоруссия начала аварийную поставку электричества на Украину
На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины подал в отставку

Хаос, бардак, коррупция - латвийский политолог о ситуации в стране

Мир

На фоне патовой ситуации с коронавирусом в Латвии, когда больницы переполнены, медикаментов не хватает, а принятое решение о мобилизации медиков так и не вступило в силу власти, как ранее рассказывала Pravda.Ru назначили чуть ли не главными ответственными русскоязычных жителей своей страны.

Хаос, бардак, коррупция - латвийский политолог о ситуации в стране

У многих возникает резонный вопрос: а как же европейская солидарность? Почему "старшие братья" не помогают прибалтийской стране? Или всё же помогают? Деньги дают или как-то по-другому?

"Аргументы Недели" попытались прояснить ситуацию у латвийского политолога Яниса Григалиса.

По его словам, всё происходящее в Латвии, очень похоже на то, что "у определенных людей есть интерес". И "сидят" эти люди в Министерстве здравоохранения и Думе Риги.

"ЕС на борьбу с COVID выделил огромные деньги. Ещё в прошлом году латвийские чиновники громко этому радовались. Часть вложили в строительство, часть — на доплаты для медиков в "зонах риска" и семейным врачам. Но вот куда остальные деньги делись — вопрос", — сказал изданию политолог.

Григалис считает, что "бардак и коррупция" в латвийском Минздраве продлится до тех пор, пока его не возглавит военный человек.

"Профессиональный военный, который служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. А в качестве консультантов и советчиков у него — профессиональные медики. Только тогда был бы порядок".

Собеседник издания добавил, что перемен Латвии ждать раньше, чем через год, не приходится — только на выборы надежда.

"Думаю, что после выборов будут серьезные перемены: нынешние министры, например, глава МВД, руководитель министерства социального обеспечения, уйдут. "Националы", конечно, останутся — всегда остаются, но будут и новые имена".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опустевшая Латвия – нищая, пустая страна без будущего // Армен Гаспарян
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В МИД РФ призвали США усилить дипломатическое присутствие в РФ
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Джонсон прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго
В России появились новые правила о секретности и гостайне
Сергей Рябков: нынешний кризис в отношениях с США опаснее холодной войны
В аэропорту Нижнего Новгорода остаются 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета
Мясников разнёс доводы противников вакцинации
В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код
В Свердловской области непривитых переведут на удаленку
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Популярное
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"

Ксения Собчак перед отлётом из страны сделала резкое заявление.

Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Ирина Шлионская Самые презираемые женские профессии в СССР Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" объяснил, почему Алфёрова ушла из театра
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников