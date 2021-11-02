Джонсон прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал свое мнение относительно отсутствия российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите в Глазго по вопросам изменения климата.

"Я говорил с Си Цзиньпином, он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением", — цитирует британского политика РИА Новости.

При этом Джонсон добавил, что относится к их решению с уважением.

Ранее эколог Павел Сухонин предположил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не поехали на климатический саммит G20, потому что боялись неудобных вопросов. По его словам, "сырьевая мафия" уже вышла из-под контроля и в России, и в Китае.

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