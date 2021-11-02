На борту самолёта умер зараженный коронавирусом мужчина

В самолёте Airbus A320, который летел из Стамбула в Гамбург, скончался 51-летний пассажир с положительным тестом на коронавирус.

Мужчина сел на самолёт в Турции и умер во время полёта. Его смерть зафиксировали немецкие медики после того, как авиалайнер приземлился в Германии. Инцидент произошёл 25 октября, сообщает газета Hamburger Abendblatt.

Выяснилось, что пассажир был заражён коронавирусной инфекцией.

Ранее в Волгоградской области 37-летний мужчина умер в реанимации через восемь дней после того, как сделал вакцину от COVID-19.

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