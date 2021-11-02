Патрушев встретился с директором ЦРУ

В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. Об этом сегодня рассказали в в пресс-службе Совбеза.

В ведомстве отметили, что основной темой совещания стало обсуждение российско-американских отношений. При этом это первая встреча Патрушева с Бёрнсом в должности главы ЦРУ. Последний раз они виделись в 2013 году, когда последний занимал пост и.о. госсекретаря.

Ранее Центральное разведывательное управление США опубликовало доклад, где прогнозируется глобальный военный конфликт, который может произойти к 2040 году из-за климатических изменений на Земле.

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