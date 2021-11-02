Телеведущий Fox News пристыдил Байдена: "Умоляет Путина качать больше нефти"

Ведущий крупнейшего телеканала США Fox News Шон Хэннити осудил президента страны Джозефа Байдена за его нефтяную политику и другие ошибки, которые показывают Америку с плохой стороны.

Как заявил Хэннити, который привёл данные сенатора Джона Баррассо, американцы используют в основном нефть Путина, а не Аляски. Также журналист возмутился очередным снижением поставок американских углеводородов.

"Он (Байден. — Прим. Ред.) умоляет и ОПЕК, и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти", — негодовал Хэннити в эфире Fox News.

Также ведущий возмутился бездействием американских властей по отношению к российско-немецкому проекту "Северный поток-2" и уничтожением рабочих мест, связанных с канадско-американском нефтепроводом "Кистоун". Их могли бы занять граждане страны, подчеркнул журналист. Вместе с этим он не сдержал негативных эмоций из-за извинений президента на климатической конференции ООН в Глазго. Байден просил прощения за "злодеяния США".

Ранее сенатор и республиканец Джим Риш осудил президента за его отношение к "СП-2". По словам политика, Байден и его администрация отказывались принимать меры по сдерживанию строительства газопровода.

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