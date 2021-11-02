Читатели Fox News оценили слова Путина о военном корабле США

Читатели издания Fox News похвалили президента России Владимира Путина после его слов о необходимости укрепления обороны страны в ответ на действия НАТО.

Один из пользователей написал, что России повезло с таким сильным лидером, как Путин. Другой комментатор отметил, что РФ избавилась от коммунизма, а в США он прижился из-за президента Джо Байдена, демократов, СМИ и корпораций.

"Будущее за вами, а нам хана", — написал он.

Ещё один читатель Fox News признался, что доверяет Путину больше, чем Байдену. Пользователь с ником joe657 подчеркнул, что Путин может не беспокоиться, поскольку "Запад подрывает сам себя".

Ранее российский лидер прокомментировал заход корабля Mount Whitney в Чёрное море. Он отметил, что американское судно можно "видеть в бинокль или прицел наших систем обороны". По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США подталкивают входящие в НАТО черноморские страны к антироссийской политике, а альянс пытается создать в Румынии или Болгарии военно-морские базы, что противоречит принципам добрососедства в Черноморском регионе.

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