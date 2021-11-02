На Украине дали разрешение на импорт электроэнергии из Белоруссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил о возможности закупки электроэнергии из Белоруссии.

Запрет на импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину прекратил своё действие 1 ноября. Национальная комиссия по регулированию энергетики решила не продлевать этот запрет, поэтому нет никаких физических и юридических препятствий для закупок Украиной электричества из Белоруссии. Шмыгаль отметил:

"Физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Белоруссию на Украину существует".

Премьер-министр уточнил, что вопрос импорта белорусского электричества должны решать сами энергетические компании страны, подчеркнув, что такая возможность у них есть.

"Если компании сами договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно".

Он предложил компаниям самим вести переговоры об импорте друг с другом, сказав, что пока о заключённых соглашениях ему ничего не известно.

По сообщению РИА Новости, об этом украинский премьер заявил 2 ноября на пресс-конференции, во время визита в Запорожскую область. Он уточнил, что физически Украина может импортировать порядка 900 МВт белорусской электроэнергии.

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