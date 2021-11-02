Россия ещё может вернуть себе золото скифов — посол РФ в Нидерландах

Крымское золото скифов пока остаётся в Амстердаме. Как сказал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, РФ может вернуть себе драгоценности, если обратится в кассационный суд.

Как пишет МК.ру, Шульгин сказал, что суд не учёл того, что артефакты — неотъемлемая часть культурно-исторического наследия крымских народов. Он добавил, что решение голландского суда создаёт опасный прецедент, так как доверие музейных сообществ подрывается.

Золото скифов экспонировали на выставке в Амстердаме в феврале 2014 года. Его собрали из четырёх крымских музеев. После того, как Крым стал частью РФ, власти Нидерландов решили не отдавать экспонаты ни Украине, ни России. До решения суда.

Коллекция состоит из двух тысяч исторических артефактов. 26 октября Нидерландский суд решил, что экспонаты нужно вернуть Украине.

Pravda.Ru уже писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение апелляционного суда Амстердама, согласно которому коллекция золота скифов является собственностью Украины.

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