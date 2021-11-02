Бывшего лидера "Правого сектора"* назначили советником главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный назначил бывшего лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша своим советником. Об этом политик рассказал во вторник, второго ноября в социальных сетях.

Ярош продемонстрировал пользователям совместную фотографию с Залужным в камуфляжной одежде, а также новое голубое удостоверение.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие! Вместе победим!" — заявил на своём аккаунте в Facebook Ярош.

Ярош руководил "Правым сектором" с 2013-го по 2015 год. Также политик возглавлял украинское праворадикальное националистическое движение "Тризуб". Ярош взял на себя ответственность за поступки протестующих во время Евромайдана, продлившегося с 2013-го по 2014 год.

*экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.

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