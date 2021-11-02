EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рэпера Yung Trappa подозревают в изнасиловании
Потепление климата выгодно для России - эксперт
Американский сенатор Рик Скотт: Байден - настоящая катастрофа для США
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
"Белые люди рождаются злыми": в США школьникам преподавали "расовую теорию"
Более сотни военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Трёх потенциальных преемников Путина назвал Удальцов: пора в отставку подавать
Солист "Несчастного случая" Кортнев стал отцом в шестой раз
Пенсионерки без QR-кодов с боем прорвались в магазин в Улан-Удэ

Смартфоны Apple будут реагировать на ДТП и сами вызывать экстренные службы

Мир

Смартфоны Apple будут реагировать на ДТП и сами вызывать экстренные службы. Сейчас уже проходит тестирование новой функции. Аварию смартфон определит по высокой скорости, сильному удару и падению.

Как сообщает The Wall Street Journal, в случае аварии на дороге, смартфон или часы начнут отчёт времени и если водитель будет молчать, то вызовут экстренные службы. iPhone или Apple Watch автоматически передадут спасателям данные о местоположении владельца и его данные.

Возможно, испытания закончатся уже в 2022 году. Они начались в 2020-ом. За прошлый год с помощью встроенных сенсоров и алгоритмов Apple определил 10 миллионов возможных случаев ДТП. В пятидесяти случаях устройства сами позвонили и сообщили о ситуации в экстренные службы по номеру 911.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новинки уронили авторитет Apple
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
США "приютили" военную группировку антиталибского* сопротивления
"Белые люди рождаются злыми": в США школьникам преподавали "расовую теорию"
Более сотни военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Трёх потенциальных преемников Путина назвал Удальцов: пора в отставку подавать
Солист "Несчастного случая" Кортнев стал отцом в шестой раз
Пенсионерки без QR-кодов с боем прорвались в магазин в Улан-Удэ
Власти Приамурья не исключают введения локдауна и закрытия школ из-за COVID-19
В московских аэропортах массово отменяют рейсы
Историк моды Александр Васильев собирает коллекцию одежды Пугачёвой для музея
Дело завели после доставки тела к администрации района на Кубани
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Как СССР выиграл ядерную войну Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Здоровье
Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19
Бывшая домработница Пугачёвой вернула певице подаренные вещи
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Пугачёвой вернула певице подаренные вещи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников