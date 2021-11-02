Смартфоны Apple будут реагировать на ДТП и сами вызывать экстренные службы

Смартфоны Apple будут реагировать на ДТП и сами вызывать экстренные службы. Сейчас уже проходит тестирование новой функции. Аварию смартфон определит по высокой скорости, сильному удару и падению.

Как сообщает The Wall Street Journal, в случае аварии на дороге, смартфон или часы начнут отчёт времени и если водитель будет молчать, то вызовут экстренные службы. iPhone или Apple Watch автоматически передадут спасателям данные о местоположении владельца и его данные.

Возможно, испытания закончатся уже в 2022 году. Они начались в 2020-ом. За прошлый год с помощью встроенных сенсоров и алгоритмов Apple определил 10 миллионов возможных случаев ДТП. В пятидесяти случаях устройства сами позвонили и сообщили о ситуации в экстренные службы по номеру 911.

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