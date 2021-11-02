США "приютили" военную группировку антиталибского* сопротивления

Фронт национального сопротивления против талибов* (NRF) заявил, что его международный офис "получил разрешение на официальное открытие” в Америке.

Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей группы по борьбе с "Талибаном"*, пообещал, что "скоро расширит свою деятельность по всему миру”.

Представитель Госдепа США подтвердил, что "недавно сформированная вооружённая группировка, противостоящая правлению талибов* в Афганистане", зарегистрировалась в Министерстве юстиции "для осуществления политического лоббирования в Соединённых Штатах" "в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов".

"В целом такие организации, как эта, могут открывать офисы в США. Решения по ним не требуют участия Государственного департамента”, — сказал пресс-секретарь ведомства.

Для справки

Фронт национального сопротивления Афганистана был создан в августе текущего года. Тогда он назывался Панджшерским сопротивлением.

Это военно-политическое объединение, состоящее из противников исламистского движения "Талибан"*.

"Личный состав" НРФ — обученные США бойцы афганских сил безопасности и местные ополченцы. Их возглавляет Ахмад Масуд, 32-летний сын бывшего лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, прозванного "Панджшерским львом”, в 1990-х годах возглавлявшего сопротивление правлению талибов*.

Что говорят талибы*

Представитель талибов* Забихулла Муджахид, комментируя известие об открытии офиса NRF в США, заявил, что ни одна организация не может угрожать афганскому народу "во имя сопротивления или чего-либо ещё” и что такая деятельность не будет разрешена:

"Я не знаю, насколько достоверна информация из США, но наше послание тем, кто выдвигает лозунг сопротивления, состоит в том, что Афганистану нужны мир и процветание, а не войны”.

Россия против

Россия, которая оказывала политическую и военную поддержку кампании против талибов*, возглавляемой отцом Масуда в 1990-х годах, выразила озабоченность по поводу появления афганских групп сопротивления.

"Мы приняли к сведению опубликованную некоторыми бывшими лидерами страны декларацию о создании Высшего Совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для ведения вооружённой борьбы против талибов*, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Мы призываем все этнические и политические силы в Афганистане отказаться от воинственной риторики и сделать всё возможное для завершения процесса национального примирения”.

* террористическая организация, запрещённая в РФ