В ФРГ назвали плюсы скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"

Плюсы ускорения ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" назвал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его мнению, скорейший запуск газопровода позволит "затормозить" рост цен на газ на рынке ЕС.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", — цитирует заявление чиновника РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась против СП-2, который проложен в исключительной экономической зоне этой страны.

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока-2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию", — заявила глава датского правительства на полях конференции ООН по климату в Глазго.

Фредериксен назвала выданное Данией разрешение на строительство газопровода "техническим моментом".

Напомним, две нитки "Северного потока-2" проложены из РФ через Балтийское море до ФРГ. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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