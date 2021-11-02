Декоммунизаторы на Украине снесли скульптуру "Ёжик в тумане"

Украинским патриотам, которые яростно борются за декоммунизацию страны, не даёт покоя деревянная скульптура героев культового советского мультика "Ёжик в тумане", установленная в Киеве в 2009 году.

За последние несколько лет её неоднократно пытались "отправить в эмиграцию". Попросту говоря — ломали.

И вот вчера ёжика свергли с постамента в очередной раз. Об этом рассказала в Facebook главред и учредительница портала "Известия на Украине" Янина Соколовская.

"Беда сегодня случилась с "ёжиком в тумане". Дело вандалов. Пострадавшего отправили в реанимацию (на реставрацию). За несколько дней, вероятно, вернется. Ждем!" — написала Соколовская, хорошо известная российским телезрителям по участию в разных ток-шоу, где она всегда "топит за Украину".

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