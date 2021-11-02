Украина бросила своих граждан с отравлением в Хугарде - туристка из Незалежной

Украинские туристы, которое получили пищевое отравление в отеле Хугарды пожаловались, что ни от туроператора, ни от официальных властей не последовало никакой реакции после ЧП. По их словам, всего с интоксикацией организма в больницу попали 13 граждан Незалежной.

Гневным постом на молчание украинских властей отреагировала одна из получивших отравление в Египте, туристка Татьяна Копач. По её словам, вся группа плохо себя чувствует до сих пор, но власти Незалежной никак не комментируют случившееся и не вышли на связь. Копач подчеркнула, что некоторые и вовсе считают, что среди пострадавших нет граждан Украины.

"Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью. Но самое печальное либо наше МЗС Украины не проверяет информацию, либо им тур оператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МЗС граждан Украины на территории отеля нет!", — написала Копач.

По словам женщины, туроператор снял с себя ответственность и посоветовал "не есть в отеле".

"Классное решение проблемы, правда? Сидите голодные и помните — это не наша вина", — пожаловалась возмущённая женщина.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что все пострадавшие от отравления туристы выписаны из больницы. По сообщению представительства Хугарды, всего с жалобами обратились 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Об украинских гражданах никто не сообщал.

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