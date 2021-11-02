Зеленский: Крым и часть Донбасса - экобомбы покруче Чернобыля

Президент Украины на конференции по климату в Глазго напомнил миру про Чернобыль и призвал сообща решать проблему вышедших из состава Украины регионов.

Выступая на 26-ой Конференции ООН, посвящённой проблемам климата, Владимир Зеленский назвал сразу две угрозы экологии Земли, сообщил корреспондент ТК "Дом".

По словам украинского лидера, это Крым и Донбасс. Причём последний — только в той части, которую называют "непризнанными республиками". В мировосприятии Зеленского глобальное потепление — главная климатическая проблема Земли — тесно связано с "политическим климатом":

"Ещё в 1994 году "Украина получила гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, но ничего реализовано не было. Итог: две экобомбы в центре Европы — Крым и часть Донбасса. Полуостров Крым стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса — затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды", — заявил глава Украины.

И, видимо, для усиления впечатления, напомнил о катастрофе на ЧАЭС, "от которой пострадала не только Украина, но и десятки стран мира". Правда, причём там была политика, не пояснил.