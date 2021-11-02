"Ночь не для слабонервных" — так прокомментировали в соцсетях жители Киева флешмоб, организованный группой молодых людей, нарядившихся в "униформу" Ку-клукс-клана - белые халаты с капюшонами - и промаршировавших по городу.
Ку-клукс-клан -американская террористическая группировка ненависти, основанная в 19 веке после Гражданской войны. Её популярность достигла пика в 1920-х годах. Участники были замешаны в убийствах и линчеваниях афроамериканцев. В настоящее время в США все еще действует несколько небольших клановых групп.
Но такие "мелочи", похоже, не беспокоили украинцев, которые, охотно позировали для фото и несли плакаты "Да, Мы расисты" и "ККК вернулся".
Так прокомментировал для NEWS. ru выходку киевских расистов сенатор от Крыма Сергей Цеков, подчеркнув, что подобный контингент на Украине уверен, что "им всё можно" и не считающий нужным даже просто подумать":
"Украина — православная страна со своими традициями, которая формировалась веками. Для чего копировать традиции праздников — таких, как Хеллоуин — других стран. У них, конечно, большая проблема с идентичностью, они запутались: откуда они, что они. Появляется возможность чем-то выделиться, выходящим из нормальной жизни — они рады стараться. А если их кто-то будет обвинять в расизме, то есть рабочий ответ про "руку Москвы".
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