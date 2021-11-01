EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дания выступила против "Северного потока — 2". Это проблема?
Российский дипломат заявил о превращении космоса в арену боевых действий
США: Россия отказывается сотрудничать с ОЗХО по Навальному
На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск рядом с границей
СМИ: Турция может начать военную операцию на севере Сирии
Михаил Саакашвили уже потерял 20 кг в тюрьме
В Севастополе рассказали о результатах введения блокпостов для проверки QR-кодов
Советник офиса Зеленского усомнился в военной победе РФ над Украиной
В Совфеде оценили слова главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией из-за газа

В США решили вооружать гражданские самолеты ракетами

Мир

Аналитик Министерства обороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Рэймерс выступил с предложением вооружить гражданские самолеты ракетами. По его мнению, это поможет сохранить ударный потенциал после серьезного сокращения количества бомбардировщиков. Статья с этим предложением была опубликована в 19FortyFive.

Так, Военно-воздушные силы страны вывели из эксплуатации 17 бомбардировщиков. Аналитик добавил, что в стране также готовятся к завершению службы части кораблей с ракетным вооружением.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН и военный специалист Игорь Никулин заявил, что Америка отвечает за возникновение пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные страны, согласно которым её власти финансировали исследования об инфекции среди летучих мышей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В США решили вооружать гражданские самолеты ракетами
Детский омбудсмен оценила идею создания базы вакансий для подростков
Дания выступила против "Северного потока — 2". Это проблема?
Байден переговорил с премьером Эстонии об укреплении оборонного потенциала НАТО
Российский дипломат заявил о превращении космоса в арену боевых действий
Зеленский обсудил с Эмиром Катара поставки сжиженного газа на Украину
Видео с едва уснувшим Байденом стало популярным в Сети
США: Россия отказывается сотрудничать с ОЗХО по Навальному
На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск рядом с границей
СМИ: Турция может начать военную операцию на севере Сирии
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Как СССР выиграл ядерную войну Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская
Здоровье
Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19
Мир. Новости мира
Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников