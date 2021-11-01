В США решили вооружать гражданские самолеты ракетами

Аналитик Министерства обороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Рэймерс выступил с предложением вооружить гражданские самолеты ракетами. По его мнению, это поможет сохранить ударный потенциал после серьезного сокращения количества бомбардировщиков. Статья с этим предложением была опубликована в 19FortyFive.

Так, Военно-воздушные силы страны вывели из эксплуатации 17 бомбардировщиков. Аналитик добавил, что в стране также готовятся к завершению службы части кораблей с ракетным вооружением.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН и военный специалист Игорь Никулин заявил, что Америка отвечает за возникновение пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные страны, согласно которым её власти финансировали исследования об инфекции среди летучих мышей.

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