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Зеленский обсудил с Эмиром Катара поставки сжиженного газа на Украину

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Информация об этом повилась на официальном интернет-представительстве Украины. Уточняется, что встреча прошла в рамках Конференции ООН по вопросам климата в Глазго.

Зеленский обсудил с Эмиром Катара поставки сжиженного газа на Украину

"Одна из главных наших общих задач — активизация торгово-экономического сотрудничества", — цитирует сайт слова Зеленского.

Уточняется, что на совещании обсуждалась возможность активизации двусторонней торговли. При этом особое место в ходе встречи было уделено условиям поставки в Украину катарского сжиженного газа. Однако на данный момент в стране нет терминалов для приема судов для перевозки этого топлива. 

Кроме того, были подняты вопросы развития военно-технического взаимодействия. Известно, что президент Украины предложил Эмиру Катара встретиться еще раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время климатической конференции в Глазго. По словам украинского лидера, он с Меркель поговорил об отношениях Берлина и Киева. Также политики побеседовали о мирном урегулировании конфликта на неподконтрольных властям территориях.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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