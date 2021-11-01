СМИ: Турция может начать военную операцию на севере Сирии

Источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии сообщил, что во вторник, 2 ноября, Турция может начать военную операцию против альянса "Сирийские демократические силы" (СДС), который состоит из курдских отрядов самообороны и отрядов сирийской арабской оппозиции.

"Турция… поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", — сказал осведомлённый источник в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что военная операция начнётся на севере Сирии с двух направлений.

Новая операция армии Турции в Сирии может быть направлена на расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком, сообщил РИА Новости директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай.

Ранее тюрколог Владимир Аватков рассказал, почему Турция не сможет стать великой державой.

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