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Советник офиса Зеленского усомнился в военной победе РФ над Украиной

Мир

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия не сможет победить армию Украины, если произойдёт полномасштабная война.

Советник офиса Зеленского усомнился в военной победе РФ над Украиной

"Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка…Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, в этой войне Вооружённые силы РФ понесут "огромные потери". Однако сейчас экономическая опасность страшнее для Украины, чем военное наступление, добавил советник главы офиса Владимира Зеленского.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию в Луганской и Донецкой Народных Республиках, чтобы втянуть Россию в войну.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной. Когда Россия запустит запуск газопровод, это избавит её от "сдерживающего фактора", и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению", считает он.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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