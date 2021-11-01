В Кремле оценили итоги встречи Лаврова и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в рамках саммита G20 была важной.

Он отметил, что её участники обсудили необходимость контактов на высшем уровне и достигли понимания в этом вопросе. Обе стороны пришли к тому, что такие контакты благотворно сказываются на взаимоотношениях двух стран.

ТАСС сообщает, что Лавров назвал свою встречу с Байденом полезной. Глава МИД рассказал, что президент США передал Владимиру Путину привет и обозначил свою готовность к дальнейшему диалогу с лидером РФ.

"Встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Лавров поделился с журналистами итогами саммита G20. Он рассказал о недружественных действиях США, отдалении России и НАТО, а также о главном выводе, к которому пришла "группа двадцати".

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