Флагман Шестого флота ВМС США направился в Чёрное море

Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney направлен в Чёрное море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Шестого флота, Mount Whitney примет участие в неких совместных операциях с силами НАТО.

"Mount Whitney и находящиеся на нём офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Чёрном морях вместе с союзниками по НАТО и партнёрами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе", — цитирует агентство сообщение флота.

Ранее в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что США направили в Чёрное море также эсминец Porter, который вооружён крылатыми ракетами.

За кораблём, зашедшим в акваторию Чёрного моря в конце октября, следят российские военные.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США по направлению эсминца в Чёрное море подталкивают черноморские страны к конфронтации и не добавляют стабильности.