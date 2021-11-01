Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney направлен в Чёрное море.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Шестого флота, Mount Whitney примет участие в неких совместных операциях с силами НАТО.
"Mount Whitney и находящиеся на нём офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Чёрном морях вместе с союзниками по НАТО и партнёрами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе", — цитирует агентство сообщение флота.
Ранее в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что США направили в Чёрное море также эсминец Porter, который вооружён крылатыми ракетами.
За кораблём, зашедшим в акваторию Чёрного моря в конце октября, следят российские военные.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США по направлению эсминца в Чёрное море подталкивают черноморские страны к конфронтации и не добавляют стабильности.
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