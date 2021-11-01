Оппозиция в Грузии с треском проиграла второй тур выборов. Но не сдалась

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Тбилиси в воскресенье, чтобы выразить протест против результатов муниципальных выборов, на которых победила правящая партия Грузии.

Кандидаты от партии "Грузинская мечта" выиграли 19 из 20 муниципальных выборов во втором туре голосования в субботу, включая мэрии пяти крупнейших городов страны: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Батуми и Поти.

Оппозиция заявляет о мошенничестве

Ника Мелия, лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидат в мэры Тбилиси, заявил, что " победы, одержанные оппозицией во многих муниципалитетах, были отняты… как будто их никогда и не было."

Наблюдатели: нарушения были незначительные

Миссия наблюдателей за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что "голосование и подсчёт голосов в целом были оценены положительно, несмотря на некоторые процедурные проблемы, особенно во время подсчёта голосов".

"Постоянная практика представителей организаций наблюдателей, выступающих в качестве сторонников партий, иногда вмешивающихся в процесс, и групп лиц, потенциально влияющих на избирателей за пределами некоторых избирательных участков, вызывала озабоченность", — говорится в заявлении наблюдателей ОБСЕ.

Оппозиция: мы не сдадимся

Мелия сказал протестующей толпе, которая перекрыла главный проспект столицы, что лидеры оппозиции будут отправлены в другие города, чтобы собрать сторонников, которые приедут в Тбилиси на массовый митинг 7 ноября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.