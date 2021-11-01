Украинский нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович упрекнул "друзей Украины" Молдавию и Литву в вероломстве и предательстве. Поводом для обиды политика стало то, что обе эти страны покупают у России энергоресурсы.
Своё недовольство недружественным поведением соседей Рабинович высказал в Facebook:
По словам нардепа, на самой Украине в это время цены на электроэнергию выросли аж на 25% из-за того, что "Россия отказалась поставлять свет и уголь".
На эти сетования комментаторы отреагировали сарказмом:
"Будем скакать — согреемся", — написал Aleksandr Ivanovich.
Antonina Krasovska: МАЙДАН БЫЛ НЕ ЗРЯ
Анатолий Зебницкий: Будем отапливаться "кружевными трусиками" и "печеньками".
К слову, напомним, в последнее время украинские политики часто стали жаловаться на "друзей". Например, вот это:
Нардеп Верховной Рады рассказал, как Украину "кинула" Литва
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